Ruuds råkjør kan endre sesongplanene: – Må vurdere

Ruud har allerede spilt 38 kamper på ATP-touren denne sesongen. 31 av dem har endt med seier. I Barcelona sist uke tok han hjem sin hittil største tittel, og blant eksperter regnes han som kanskje den aller råeste på grusen før Grand Slam-turneringen Roland-Garros i slutten av mai.

Etter Madrid kommer storturneringen i Roma før en mindre en i Genève (ATP250). Den siste kan bli aktuell å droppe, ifølge far og trener Christian Ruud:

– Vi tar én turnering av gangen. Blir det mye i Madrid eller Roma, må man vurdere, sier Ruud til NTB.

Det positive for Ruud er at Masters-turneringene går over tolv dager og gir mer pause mellom hver kamp.

Tirsdag skal nordmannen opp mot canadiske Felix Auger-Aliassime i 3. runde i storturneringen i Madrid. Ruud er favoritt. Han står med sju strake seirer uten å tape et eneste sett.

