Nordås møter Filip Ingebrigtsen i Spania i kveld

TV 2 omtalte saken først.

NRK har snakket med agenten til Nordås.

– Han kommer definitivt til å prøve å vinne 1500 meter også, avhengig av hvordan han føler seg kan det kan det være han prøver å hjelpe Per på 5000 meter noen runder for treningens skyld, sier Nordås-agent Nic Bideau til NRK.

Ifølge tidsskjemaet starter 1500-meteren 21.05, mens 5000-meteren starter ni minutter senere.

OL-kravet på 1500 meter lyder 3.33,50. EM-kravet er på 3.36,00.

Mandag ble det kjent at Nordås' friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen, far til Filip Ingebrigtsen og de andre løpebrødrene, er tiltalt for mishandling i nære relasjoner mot ett familiemedlem.

Mette Yvonne Larsen kom med følgende melding om stevnet i Spania til Stavanger Aftenblad mandag.

– På Filip sine vegne kan jeg si at det er å håpe at Gilje Nordås, gitt sakens utvikling, nå holder en meget lav profil, sa Larsen til Aftenbladet.

Gjert Ingebrigtsen erkjenner ikke straffskyld. Nordås har enn så lenge ikke uttalt seg om saken.

Nordås har vært i Spania sammen med løpskameraten Per Svela den siste tiden, og planen var at han skulle opprinnelig skulle løpe 5000 meter sammen med Svela.

De planene er nå endret. For øyeblikket står han oppført på både 1500 meter og 5000 meter.

