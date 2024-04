Nadal med sterk seier – klar for tredje runde i Madrid

Nadal har slitt voldsomt med skader den siste tiden. Han gjorde comeback i Barcelona sist uke etter over tre måneder på sidelinjen. Da ble det exit mot Jordan Thompson i 3. runde.

I Madrid ventet de Minaur i annen runde. Australieren er rangert som nummer elleve i verden og var en tøff motstander for Nadal.

Det virket ikke å prege spanjolen som vant 7-6 (8-6), 6-3. Nadal har vunnet Madrid Open fem ganger tidligere. I tredje runde står argentinske Pedro Cachín på motsatt side.

37-åringen uttalte onsdag at «kroppen ikke tillater meg å konkurrere på den måten jeg skulle ønske». Han er trolig inne i sitt siste år og vil gjøre sitt ytterste for å vinne Grand Slam-turneringen Roland-Garros for 15. gang

