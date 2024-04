Lørdagens direkte TV-sport: Norsk toppmøte i Mesterligaen

05.00: Golf, DP World Tour, ISPS Handa Championship. (Vsport Golf)

10.00: Motorsport, MotoGP, trening og kvalifisering til Spania Grand Prix. (Vsport3)

11.00: Snooker, VM i Sheffield, åttende dag. (Eurosport 1)

11.30: Sykling, Tyrkia Rundt, sjuende etappe. (Eurosport N)

13.00: Friidrett, Diamond League-stevne (2 av 15) i Shanghai, Kina: Diskos kvinner 11.32, lengde kvinner (DL) 11.45, kule kvinner (DL) 12.20, 5000 m kvinner 12.29, stav menn (DL) 12.31, høyde menn (DL) 12.35, 400 m kvinner (DL) 13.04, spyd kvinner (DL) 13.16, 100 m menn (DL) 13.18, 3000 m hinder kvinner (DL) 13.28, lengde menn (DL) 13.39, 100 m hekk kvinner (DL) 13.49, 800 m menn (DL) 14.00, 200 m kvinner (DL) 14.14, 5000 m menn (DL) 14.27, 110 m hekk menn (DL) 14.53. (NRK1)

13.00: Golf, Investec South African Women’s Open. Tredje runde. (Vsport Golf)

13.15: Roing, EM i Szeged i Ungarn. Andre dag. (NRK2)

13.30: Fotball, engelsk Premier League menn (35. runde): West Ham – Liverpool fra London stadium. (Vsport Premier League).

13.30: Fotball, engelsk League One menn (46. og siste runde): Derby – Carlisle fra Pride Park Stadium. (Vsport+)

14.00: Sykling, Tour de Romandie i Sveits, verdenstouren menn (20 av 35): 4. etappe 151,7 km Saillon – Leysin. (Eurosport N)

14.00: Fotball, Toppserien kvinner (5. runde): Stabæk – Brann fra Nadderud stadion. (TV2 Sport1)

14.00: Fotball, spansk La Liga menn (33. runde): Las Palmas – Girona fra Estadio Gran Canaria. (TV2 Sport Premium)

14.30: Motorsport, Formel E, Monaco E-Prix. (Eurosport 1)

14.35: Motorsport, MotoGP, sprintrace Spania Grand Prix. (Vsport3)

15.00: Roing, EM i Szeged i Ungarn. Andre dag. (NRK1)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (31. runde): Bayern München – Eintracht Frankfurt fra Allianz Arena. (Vsport1)

16.00: Fotball, 1. divisjon menn (5. runde): Kongsvinger – Start fra Gjemselund stadion. (TV2 Sport1)

16.00: Fotball, engelsk Premier League menn (35. runde): Manchester United – Burnley fra Old Trafford. (3+, Vsport Premier League), Newcastle – Sheffield United fra St. James’ Park. (Vsport Premier League1), Fulham – Crystal Palace fra Craven Cottage. (Vsport Premier League2), Wolverhampton – Luton fra Molineux Ground. (Vsport3)

16.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (45. runde): Blackburn – Coventry fra Ewood Park. (Vsport2)

16.00: Fotball, engelsk League Two menn (46. og siste runde): Colchester – Crewe fra JobServe Community Stadium. (Vsport+)

16.15: Fotball, spansk La Liga menn (33. runde): Almería – Getafe fra Power Horse stadium. (TV2 Sport Premium)

16.15: Snooker, VM i Sheffield, åttende dag. (Eurosport 1)

16.45: Fotball, Toppserien kvinner (5. runde): Vålerenga – Lyn fra Intility Arena. Vålerenga er fersk serieleder etter at de slo Stabæk midt i uka, mens Lyn tok sesongens første seier med 1-0 over LSK Kvinner sist. (NRK1)

18.30: Fotball, engelsk Premier League menn (35. runde): Everton – Brentford fra Goodison Park. Everton overrasket ved å slå Liverpool midt i uka. (Vsport Premier League)

18.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (31. runde): Bayer Leverkusen – Stuttgart fra BayArena. (Vsport1)

18.30: Fotball, spansk La Liga menn (33. runde): Alavés – Celta Vigo fra Estadi Mendizorrotza. (TV2 Sport Premium)

18.30: Fotball, Mesterligaen kvinner, semifinale 2. kamp: Chelsea – Barcelona fra Stamford Bridge. Guro Reiten mot Caroline Graham Hansen i denne prestisjeduellen. Hjemmelaget har 1-0 ledelse fra den første kampen. (NRK2)

18.45: Golf, PGA-touren Zurich Classic of New Orleans fra TPC of Louisiana. (Eurosport N)

19.00: Motorsport, Nascar Xfinity Series. (Vsport3)

20.00: Snooker, VM i Sheffield, åttende dag. Kveldsprogrammet. (Eurosport 1)

20.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga menn (31. runde): Schalke – Fortuna Düsseldorf fra Veltins-Arena. (Vsport1)

20.30: Håndball, tysk Bundesliga menn (30. runde): Melsungen – Füchse Berlin. (Vsport+)

21.00: Fotball, engelsk Premier League menn (35. runde): Aston Villa – Chelsea fra Villa Park. (Vsport Premier League)

21.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (45. runde): Hull – Ipswich fra MKM Stadium. Ipswich er med i kampen om direkte opprykk og kan ikke snuble her. (Vsport2)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn (33. runde): Atlético Madrid – Athletic Bilbao fra Wanda Metropolitano. (TV2 Sport1)

23.00: Ishockey, sluttspill National Hockey League (NHL), 1. runde 4. kamp (best av 7): Eastern Conference: Tampa Bay Lightning – Florida Panthers fra Amalie Arena. (Vsport1)

00.00: Golf, JM Eagle LA Championship, LPGA-turnering. (Vsport Golf)

02.00: Ishockey, sluttspill National Hockey League (NHL), 1. runde 4. kamp (best av 7): Eastern Conference: Toronto Maple Leafs – Boston Bruins fra Air Canada Centre. (Vsport1)

04.30: Ishockey, sluttspill NHL, 1. runde 4. kamp (best av 7): Western Conference (3. kamp): Vegas Golden Knights – Dallas Stars fra T.Mobile Centre. (Vsport2)

04.30: Golf, DP World Tour, ISPS Handa Championship. (Vsport Golf)

