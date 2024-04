Lars Benske og Ask Tjøm med EM-bronse i roing

Det skjedde etter kniving på tampen om sølvet mot italienske Stefano Oppo og Gabriel Soares. Benske og Tjøm var drøye to tidels sekund for sent ute til å sikre seg en enda gjevere medalje.

Jan Schäuble og Rafael Ireland fra Sveits tok gullet etter å ha ledet hele veien. De ble utfordret av italienerne, men hadde krefter igjen mot slutten og vant med 2,27 sekunders margin.

Norges duo startet kontrollert og var nummer fem i finalen etter 500 meter. Halvveis lå de på delt 4.-plass, mens de også var nummer fire ved siste mellomtid på 1500 meter. Deretter satte de inn en spurt som sikret EM-medalje.

Norge har allerede sikret OL-plass i dobbeltsculler for menn.

Les også: Skarstein forsvarte EM-gullet i roing: – Et av mine hardeste løp