Våt og brutal start på belgisk sykkelklassiker: – Blir noen kalde ansikter

Værgudene har ikke vært nådige med sykkelstjernene i Belgia de siste dagene. Under klassikeren Fleche Wallonne onsdag ble flere av feltets store profiler nedkjølte og måtte bryte som følge av snøvær og kulde.

Bildene av danske Mathias Skjelmose, som skjelvende måtte løftes av egen sykkel av hjelpemannskaper og bæres vekk, gikk viralt.

I søndagens Liege-Bastogne-Liege lå det også snø på trærne da starten gikk i morgentimene. Samtidig var det regnvær, og værmeldingene åpnet for at det også kan komme sludd i løpet av rittet. Mange plussgrader var det heller ikke.

– Vi må være et lag som liker dårlig vær. Vi vil gjerne ha regn, og i Bastogne ser værmeldingene ganske røffe ut, så det blir noen kalde ansikter igjen, sa Uno-X-rytter Tobias Halland Johannessen til arrangøren før startskuddet gikk.

– Jeg føler at beina mine har blitt bedre dag for dag, og dette er det store rittet for meg. Vi håper virkelig på et bra resultat, la han til.

Drøbak-gutten imponerte stort med sjetteplass i Fleche Wallonne. Der behersket han det iskalde været særdeles godt.

Slovenske Tadej Pogacar og nederlandske Mathieu van der Poel er kjempefavoritter foran søndagens ritt.

