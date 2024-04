Zuccarello sier han vil spille ishockey-VM for Norge

Minnesota Wild er ikke med i årets NHL-sluttspill. Derfor er kalenderen fri for landslagsoppdrag for nordmannen. Han har ikke spilt VM for Norge siden i Russland i 2016.

– Det er lenge siden han har kunnet representere landslaget og har lyst til det nå, bekrefter Zuccarello-agent Kevin Skabo til nitten.no fredag ettermiddag.

Zuccarello spilte og scoret da det ble tap for Seattle Kraken i sesongens siste kamp i grunnspillet for Minnesota Wild. De var aldri skikkelig med i kampen om en plass i sluttspillet.

Under fredagens pressekonferanse kom han ifølge journalisten Michael Russo med følgende melding som Russo har lagt på X.

– Han sa at han spiller for Norge i VM om han kommer med på laget, skriver Russo.

Akkurat det byr neppe på noe problem.

– NHL-sesongen er ferdig for Mats’ del. For første gang på veldig lenge blir det ikke noe NHL-sluttspill på ham. Han er i tillegg skadefri, sier Skabo.

Årets hockey-VM går i Tsjekkia, fra 10. til 26. mai.

Les også: Seier for Lillebergs Tampa – disse lagene er klare for sluttspillet