Casper Ruud slo Matteo Arnaldi i kvartfinalen i Barcelona: – Det har vært et fantastisk år

Casper Ruud tok åpningssettet mot den to år yngre italieneren med 6-4 etter at det svingte stort i starten på kampen med flere brudd begge veier.

I det andre settet ble det 6-3 til Casper Ruud. Nordmannen brøt til 4-2 og servet det neste inn til 5-2. Arnaldi reduserte til 3-5 med et blankt game, men Ruud tok seg av sitt eget servegame og sikret seg 6-3 i det andre settet. Dermed var kampen over.

- Dette var ikke lett. Jeg spilte for en plass i semifinalen, og det har jeg ikke klart i Barcelona tidligere. Det var mange brudd i starten og slett ingen enkel kamp. Det har vært et fantastisk år så langt, og jeg håper på enda et par seirer til her i Barcelona før det er over, sa Ruud til TV 2 etter sin 27. seier på årets ATP-tour.

Brøt

Nordmannen holdt først sin serve i det 1. settet før han brøt motstanderen i første forsøk. Italieneren klarte derimot å bryte tilbake direkte og reduserte til 1-2. Ruud brøt på nytt til 3-1, men Arnaldi slo tilbake igjen og reduserte til 2-3.

Deretter hadde Ruud god kontroll på settet og servet det inn. Ruud hadde en klart bedre førsteserve enn Ruud og brøt til 6-4 da han utnyttet den første av to settballer.

I det andre settet hadde egentlig nordmannen full kontroll, og da han brøt til 4-2 var det gjort. Ruud reddet seg unna fire breakballer i det siste settet før han avgjorde da han selv fikk matchball.

Møter argentiner

Matteo Arnaldi slo Casper Ruud i 1. runde i Madrid i fjor i strake sett, men denne gangen ble han for lett.

I lørdagens semifinalen venter argentineren Tomas Martin Etcheverry som slo Cameron Norrie 7-6, 7-6 i sin kvartfinale.

Casper Ruud er ranket som den sjette beste i verden på liverankingen. Han planlagger å delta i grusturneringer både i Madrid og Roma før det blir Grand Slam på grusen i Roland-Garros.