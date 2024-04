Assistenttrener i Fredrikstad gir seg brått

Det opplyser Fredrikstad FK på sitt nettsted fredag. Klubben skriver at «nå går ferden videre for den sympatiske treneren». Hva som ligger i dette er ikke utdypet i meldingen.

FFK må dermed umiddelbart ut på jakt etter en erstatter for Jovic.

«Ambisjonen vår er å videreutvikle den retningen vi har gått en stund nå, med et meget sterkt, kompetent og hardtarbeidende team, ledet av Mikkjal … Det betyr at vi skal erstatte den rollen vi nå mister og har startet jakten på en dyktig trener som kan bidra inn i teamet vårt», sier sportssjef Joacim Heier.

Jovic kom til FFK fra Drøbak/Frogn i sommer, og han bidro til å sikre opprykk fra 1. divisjon i høst. Det er ikke kjent hva han skal gjøre framover.

«Jeg er veldig takknemlig for tiden jeg har fått tilbringe i en klubb som FFK. Jeg er privilegert som fikk delta på store øyeblikk for både klubb og by. Et stort tusen takk til alle jeg har vært så heldig å få dele tid med i FFK», sier han.