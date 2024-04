Ruud nærmer seg 2022-nivå: – På riktig spor

I 2022 spilte tennisstjernen to Grand Slam-finaler og tok seg til finalen i ATP-sluttspillet. Han var nær å bli verdensener. 2023 ble sånn sett en nedtur.

– 2023 ble en skuffelse sammenlignet med 2022, men jeg var forberedt på at det ville bli et veldig tøft år ettersom jeg hadde mange resultater å forsvare. Man ønsker alltid å gjøre det bedre, men det er ikke alltid like lett, sa Ruud etter tapet for Stefanos Tsitsipas i Monte-Carlo Masters.

– I år føler jeg at jeg er litt mer på riktig spor. Jeg spiller litt mer avslappet og uten like mye å tape, sa Ruud.

I år har Ruud spilt seg opp fra 11.-plass til 6.-plass på rankingen og spilt i tre finaler. Det er like mange som i hele fjor.

Neste mål

Til tross for ti titler snakkes det mye om at Snarøya-spilleren fortsatt ikke har vunnet en stor triumf. Søndagens finale var det sjette nederlaget av seks mulige i en ATP 1000-turnering eller høyere.

– Jeg har oppnådd mye, når jeg tenker på det, flere ting enn jeg trodde var mulig i karrieren, men med det vil man også pushe på for enda mer. Åpenbart er en Grand Slam eller ATP 1000 det neste store målet mitt, fortalte han.

Lørdag fikk Ruud sin største opptur for sesongen da han slo verdensener Novak Djokovic. Det var nordmannens største enkeltseier og den første mot en spiller ranket i topp tre. Nå venter ATP 500-turneringen i Barcelona.

– Det er mye positivt jeg kan ta med meg fra denne uken. Det var noen fine åpningskamper, og det ble en fantastisk morsom seier over Djokovic, sa Ruud.

Storturneringer

– Jeg håper på flere morsomme oppturer og flere kamper jeg kan vinne i de neste ukene. Jeg skal bruke de to neste dagene til å restituere og komme meg til Barcelona og være klar for nye turneringer.

Onsdag er Ruud klar til kamp igjen. Da venter vinneren av Alexandre Muller og Albert Ramos-Viñolas.

Etter Barcelona venter Masters 1000-turneringer i Madrid og Roma. Grand Slam-turneringen Roland-Garros avslutter grussesongen. Der har Ruud tatt seg til finalen to år på rad.









