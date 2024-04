Dette må Ruud rette på før finalekampen: – Det er helt sikkert

Ruud tok sin største skalp i karrieren da han slo verdensener Novak Djokovic i semifinalen i storturneringen Monte-Carlo Masters lørdag. 25-åringen hentet seg inn etter et svakt andre sett hvor han trøblet med serven. Da traff han kun på 35 prosent av førsteservene.

I det første settet var tallet 66. I det siste settet var prosenten på 58.

– Det var ikke fantastisk serving for min egen del i dag. Det er litt sånn når man møter Djokovic, vet man hvor bra han returnerer. Da blir man litt stresset når man skal serve, for du vet at om du ikke setter serven veldig nærme linjen eller hardt nok, er han på deg med en gang, sa Ruud til NTB etter semifinaleseieren.

Totalt i kampen var treffprosenten på førsteserven 56. Denne sesongen har han i snitt ligget på 66 prosent.

– Det er noe jeg må tenke på. Jeg må forhåpentligvis ha litt høyere førsteserveprosent i morgen, det blir viktig, forteller Ruud.

Ikke stresset

Søndag venter Stefanos Tsitsipas på den andre siden av nettet på rødgrusen i Monaco.

– Stefanos returnerer smart og bra, spesielt på grusen. Han er flink til å komme rundt og spille aggressivt på andreserver. Så jeg må ha høyere førsteserveprosent i morgen, det er helt sikkert, slo Ruud fast.

Ruud står i likhet med Tsitsipas med ti titler i karrieren. For nordmannens del har alle kommet på ATP 250-nivå. Søndagens finale er ATP 1000 – nivået under de fire Grand Slam-turneringene som spilles i løpet av et år. Ruud tar storkampen tilsynelatende med ro.

– Det er bare en tenniskamp til sjuende og sist. Uansett om jeg aldri klarer å vinne en ATP 1000 i løpet av min karriere, vet jeg at jeg har gitt alt hver gang, sa Ruud og la til:

– Jeg er fornøyd med det jeg allerede har fått til i karrieren. Alt herfra … jeg skal ikke si at det blir en bonus, fordi man er sulten og vil vinne òg, men jeg tenker ikke for mye på det – ikke så mye at jeg tenker at det blir stress og press for meg, sa han.

Les også: Ruud til finale etter Djokovic-seier: – Jeg er litt i sjokk

Hopp på rankingen

Uavhengig av utfallet i finalen vil Ruud være på sjetteplass på verdensrankingen til uka. Det er et hopp på fire plasser for Snarøya-spilleren.

– Jeg skal ut og ha det gøy, spille på den fantastiske centercourten og prøve å komme ut i hundre, fortalte Ruud.

Ut i hundre kom han i hvert fall mot Djokovic lørdag da han brøt serberen på første forsøk.

Finalen spilles klokken 15 og sendes på TV 2 Play.

Les også: Stopp for Rune i Monte Carlo – Ruud går forbi på neste ranking