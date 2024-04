Retten om Bessebergs klokkegaver: Vilkår for straff oppfylt

Retten ble satt klokken 09.30, og kort tid etter gikk dommer Vidar Toftøy-Lohne i gang med å lese dommen på nesten 70 sider.

Det er lagt opp til at domsslutningen kommer til slutt. Utfallet vil ikke være kjent før en gang i ettermiddag.

Besseberg har siden i fjor vår vært tiltalt for grov korrupsjon. Anklagene gjelder hans siste ni år (2009–18) som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). De handler om bestikkelser i form av tre luksusklokker, eksklusive jaktturer, samvær med prostituerte og en leasingbil.

Toftøy-Lohne sa tidlig i opplesingen at retten ikke har funnet alt i tiltalen tilstrekkelig bevist, men «det aller meste». Han la til at den mener det dreier seg som et sammenhengende straffbart forhold.

Deretter kom det fram at retten mener det var klanderverdig av Besseberg å ta imot en luksusklokke fra russeren Sergej Kusjtsjenko i 2011.

– Koblingen til stillingen er åpenbar. Alt i alt er både subjektive og objektive vilkår for straff oppfylt, sa dommeren.

Selv har Besseberg hevdet at klokken var en personlig gave i forbindelse med hans 65-årsdag.

Retten mener han også bør dømmes for ytterligere en klokke han fikk i 2014, men frifinnes for en klokke han fikk i 2011.

Nekter straffskyld

Rettssaken varte fra 9. januar til 15. februar. Økokrim la ned påstand om at Besseberg bør dømmes til tre år og sju måneders ubetinget fengsel og en bot på én million kroner.

Besseberg har hele tiden nektet for å ha gjort noe straffbart.

– Selv om jeg mottok dyre gaver og ble invitert på jakt av mange, må jeg understreke at jeg aldri har latt meg korrumpere, sa han i retten i februar.

78-åringens forsvarsteam beskyldte Økokrim for å ha mistet hodet og gangsynet da aktoratet la ned straffepåstanden.

– Særegent

Norge har blant de strengeste korrupsjonslovene i verden. Aktoratet har ikke trengt å bevise at det ble gitt gjenytelser for å få Besseberg dømt. Ifølge norsk lov holder det å bevise at han tok imot utilbørlige (klanderverdige) fordeler som IBU-sjef.

Påtalemyndigheten mener retten fikk et bredt og grundig bevisbilde i form av eposter, bilder, avlyttede telefonsamtaler, avhør og vitneforklaringer.

– Dette sakskomplekset er særegent i norsk rettshistorie, sa medaktor Marthe Stømner Smestad da hun avsluttet prosedyren.