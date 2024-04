Rød gjør seg uaktuell til OL: – Ikke en lett avgjørelse

– Det har ikke vært en lett avgjørelse å ta, men jeg er ikke klar for å kjempe om en plass i OL-troppen i forlengelsen av skaden. Både for min del og for Håndballguttas del er det bedre at jeg tar en pause fra landslaget. Derfor har jeg gitt Jonas (Wille, landslagssjef) beskjed om at jeg ikke er aktuell for en plass i OL-troppen, sier bakspilleren til Norges håndballforbunds nettsider.

Rød pådro seg et brudd i foten under europamesterskapet i januar. Siden den gang har han bedrevet opptrening, men OL kommer for tidlig.

Rød håper å få spilletid for Kolstad i det kommende sluttspillet i eliteserien. Etter sesongen skifter han til ungarske Pick Szeged.

– Det kan hende jeg får spilletid i sluttspillet for Kolstad, og så skal jeg møte opp i Szeged i sommer for å forberede meg best mulig med dem inn mot sesongstarten. Den planen er nok for meg nå. Så er jeg og Jonas enig om å ta opp tråden igjen etter OL, for å snakke om landslaget og veien videre. Min avgjørelse nå er absolutt ikke et nei til Norge for all framtid, sier Rød videre.

26-åringen står med 88 landskamper. Landslagssjef Wille forstår Røds avgjørelse.

– Jeg har stor forståelse for at Magnus trenger lengre tid for å bli trygg på at kroppen kan tåle den belastningen som kreves for å spille for både landslag og klubb. Det støtter vi ham i, og jeg respekterer valget hans. Dialogen har også vært god hele veien. Vi er enige om at ingen dører er lukket med tanke på det som kommer etter OL, sier han.

