Skøyter: Landslagsløper legger opp

Det opplyser hun i et Instagram-innlegg.

– Det er en tid for alt, og nå er min tid som toppidrettsutøver over. 25 år på skøytebanen har gjort meg rik på erfaringer og opplevelser. Alle oppturer og nedturer har formet meg til den jeg er i dag, og jeg er nå klar for livets mange nye utfordringer, skriver Haugen i innlegget der hun også takker skøytemiljøet, lagkamerater, trenere, støtteapparat, samarbeidspartnere og andre for støtten.

Haugen har tatt EM-medaljer i lagsprint og lagtempo og har vunnet sju NM-gull, ifølge NRK. Hun kom inn i seniorlandslaget i 2015.