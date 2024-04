Solberg-Østhassel tok pause fra Norge-troppen: – Tid til å ta litt hensyn

Landslagskeeperen leverte en redningsprosent på 50 i storseieren over Ungarn torsdag i forrige uke. Deretter forlot hun troppen før lørdagens kamp mot Sveits i Zürich. Det var planlagt.

– Jeg har rett og slett fått noen dager fri, forteller Solberg-Østhassel til NTB.

Mandag sluttet hun seg igjen til troppen, som skal være samlet i ungarske Györ fram til 14. april. Solberg-Østhassel spiller for Györ ut sesongen før hun går over til Vipers.

– Det er viktig å passe på totalbelastningen når man er mor og får mindre søvn og mindre overskudd i en ellers hektisk trenings- og kamphverdag. Det er viktig å ta de hensynene man kan ta, og nå er det tid til å ta litt hensyn, sier hun.

Tøff periode

I august ble Solberg-Østhassel mor til Emma. I VM overrasket hun seg selv og flere med storspill. Og lille Emma var med under mesterskapet. Men keeperstjernen fikk seg en knekk etter en hektisk desembermåned.

– Jeg hadde en liten periode etter jul hvor jeg var litt på minussiden. Det kostet nok mer enn jeg forsto og trodde etter fødsel – å komme raskt tilbake og nå mesterskapet og være en del av mesterskapstroppen, forteller en åpenhjertig Østhassel-Solberg.

– Det kostet mye for hode og kropp. I ettertid hadde jeg behov for litt fri for å komme ovenpå igjen for å prestere og være meg selv igjen, sier hun.

Hun forteller at tilværelsen som mor er blitt noe mer rutinepreget enn den var før jul, men at ting endrer seg fort.

– De som har barn, vet jo hvordan det er. Det er krevende, men veldig morsomt også, sier bæringen som debuterte på landslaget for 13 år siden.

Tilbake til Norge

Solberg-Østhassel ble utenlandsproff i 2014 da hun dro fra Stabæk til danske Holstebro. Senere spilte hun i franske Issy Paris, og deretter ble det Siofok (2018-20) og Györ i ungarsk håndball.

I sommer flytter familien til Kristiansand, hvor Solberg-Østhassel for første gang blir klubbvenninne med Katrine Lunde (44). De to har i en årrekke vært keepere sammen på landslaget.

– Jeg gleder meg veldig. Jeg føler at jeg er et sted i livet hvor det passer å komme hjem. Veldig deilig å komme et steg nærmere familie hvor man kan få hjelp, og man ønsker også at barna sine skal ha gode forhold med besteforeldre og resten av familien.