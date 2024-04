Van der Poel sikret andre strake Paris-Roubaix-triumf: – I en helt egen liga

– Det er vanskelig å tro. Jeg er superstolt av laget og veldig glad for å ha sikret seieren. Det var ikke planen å gå så tidlig, men jeg hadde en veldig god dag i dag, sa Van der Poel i seiersintervjuet.

Den nederlandske Alpecin-Deceuninck-rytteren vant med tre minutter ned til lagkompis Jasper Philipsen. Danske Mads Pedersen ble nummer tre.

– Han er kongen av vårsesongen 2024. Det er ingen tvil om det, kommentere Magnus Drivenes på TV 2.

Den norske Uno-X-stjernen Søren Wærenskjold vartet også opp med en meget solid forestilling da han spurtet inn til 9.-plass.

Van der Poel ladet opp med en råsterk seier i Ronde van Vlaanderen. Han ble dermed den første til å ta den dobbelen siden Fabian Cancellara vant de to rittene i 2013.

Bare ti stykker har klart den bragden før Van der Poel. Cancellara og Tom Boonen har gjort det to ganger hver.

Van Der Poel vant Paris-Roubaix også i fjor. Også da rykket han fra resten av feltet og vant til slutt med 46 sekunder ned til lagkompis Philipsen.

Paris-Roubaix er et av sykkelsesongens store høydepunkter. Rittet har fått tilnavnet «Helvetet i nord».

Søndagens 121. utgave ble intet unntak med tanke på knall og fall.

– Skriker i smerte

Fire mil inn i løpet ble det en massevelt hvor om lag 30 ryttere gikk i bakken. Blant dem var Uno-X-rytterne Alexander Kristoff og Erik Resell. Førstnevnte kom seg rett opp på sykkelsetet igjen, mens Resell ble stående og måtte få hjelp til å lappe sammen både sykkel og kropp.

– Han står og skriker i smerte, kommenterte Theis Magelssen på Discovery.

– Det så ikke bra ut for trønderen, istemte Henrik Evensen.

Et par mil før hadde lagkompis Rasmus Tiller og Visma-rytter Per Strand Hagenes kommet seg med i et nimannsbrudd.

De fikk riktignok aldri mer en drøyt halvannet minutts ledelse, før de ble kjørt inn etter noen mil. Uno-X kunne likevel se seg fornøyd med plasseringen sin da Tiller og Søren Wærenskjold kom seg med i et felt på om lag 30 ryttere. Hagenes var også med i tetgruppen.

Total kontroll

Nordmennene falt imidlertid av en etter en, og med seks mil til mål rykket Van der Poel fra resten av feltet. Nederlenderen jobbet raskt opp en ledelse på godt over halvannet minutt, og samtidig kjørte også Wærenskjold seg opp igjen til det jagende hovedfeltet.

Van der Poel fikk etter hvert totalt kontroll over rittet i front da hjelperytterne Philipsen og Gianni Wemeersch markerte ethvert forsøk på å ta igjen nederlenderen i front.

– Han er i en helt egen liga, konkluderte TV 2-kommentator Christian Paasche.

Før start ble det kjent at den nederlandske seierskandidaten Dylan van Baarle våknet syk og valgte å stå over rittet. Superveteranen Michael Mørkøv er også blitt syk og måtte kaste inn håndkleet.

