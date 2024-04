Casper Ruud tapte semifinalen i Estoril – faller på rankingen

Martínez vant 6-4, 4-6, 6-4 i en kamp der Casper Ruud startet dårlig, men spilte seg kraftig opp i 2. sett, før han klappet sammen i begynnelsen av det siste.

På 4-1 til motstanderen måtte han ha medisinsk timeout og behandling i garderoben for det som så ut som lysketrøbbel. Han kom tilbake og fullførte kampen, og han solgte seg dyrt. På 1-5 holdt Ruud først egen serve og avverget deretter tre matchballer i et langt game der han selv utnyttet sin sjette bruddball til å bryte og redusere til 3-5.

Så skapte han ny spenning ved å hale i land egen serve til 4-5. Han hadde også 30-30 i motstanderens serve, men til sist greide Martínez å avgjøre. Etter drøyt tre timer var det over.

Nordmannen vant turneringen i fjor og måtte ha gjentatt bedriften for å beholde 8.-plassen på rankingen. I stedet passeres han av Hubert Hurkacz og Grigor Dimitrov. Hurkacz møter Martínez i Estoril-finalen søndag, mens Dimitrov har spillefri denne uken.

Ruud har ikke vunnet en turnering siden han triumferte i Estoril i fjor, og nå passerer titteltørken hans ett år.

Dårlig start

Ruud tok seg til semifinale etter glimrende serving mot ungarske Marton Fuscovics i kvartfinalen. Lørdag var ikke servene av samme standard innledningsvis, og Martinez fikk det relativt lett i det første settet.

Ruud hadde to bruddballer i motstanderens første servegame, men det ble de eneste i første sett. Et par dobbeltfeil av Ruud førte til at Martinez klarte å snu trenden. Ruud klarte først å avverge et par bruddballer, men måtte til slutt gi tapt, og spanjolen fikk kampens første servebrudd til 3-2-ledelse. Det omsatte han ganske greit i settseier.

En drone som svevde over banen irriterte nordmannen da han skulle serve i innledningen av det andre settet, hvor han måtte redde to bruddballer.

Slo tilbake

Han klarte å heve spillet sitt og skaffet seg bruddballer i motstanderens serve på 2-1, men greide ikke å utnytte dem. De gjorde han derimot da han brøt motstanderens serve første gang til 5-3.

Ruud hadde to settballer da han skulle serve hjem settet, men misbrukte dem, og i stedet brøt Martínez tilbake. Ruud svarte på den nedturen ved å bryte blankt til settseier.

Da virket det som om han hadde fått overtaket, men i tredje og avgjørende sett var det Martínez som på 1-1 greide å bryte da han fra 40-15 til Ruud vant poeng etter poeng og gikk opp i 2-1.

Første på grus

Martínez brøt Ruuds serve også neste gang, og da tok Ruud medisinsk timeout for å få behandling. Rett før tiden var ute var han tilbake på banen. Han ga seg ikke uten kamp og tente et håp om en mirakelvending før han måtte kapitulere.

Ruud har møtt Marínez en gang tidligere. Det var i finalen i Kitzbühel i 2021, da nordmannen vant 2-1 i sett. Denne gang ble det spansk 2-1-seier, og Ruud måtte gå skuffet av banen i sin første grusturnering for sesongen.

Etter ATP250-turneringen i Portugal venter en rekke storturneringer på rødgrus, den første av dem Monte-Carlo Masters kommende uke. Der er Ruud 8.-seedet. Han har walkover i 1. runde og møter enten enten chileneren Alejandro Tabilo eller en kvalifiseringsspiller i sin første kamp.

Les også: Casper Ruud til semifinale i Estoril – slo ungarer i strake sett