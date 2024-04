Fredagens direkte TV-sport: Veien mot EM begynner på Ullevaal

08.00: Motorsport, Formel 1, andre treningsrunde foran Japan Grand Prix. (Vsport1)

13.40: Skiskyting, NM på Geilo, sprint: 7,5 km kvinner. (NRK1)

15.30: Sykling, Baskerland rundt i Spania, verdenstouren menn (15 av 35): 5. etappe, 175,9 km Vitoria-Gasteiz – Amorebieta-Etxano. (Eurosport N)

16.15: Skiskyting, NM på Geilo, sprint: 10 km menn. (NRK1)

18.00: Fotball, EM-kvalifisering kvinner, A-divisjonen gruppe 1 (1. runde): Norge – Finland fra Ullevaal stadion. Et skadeskutt Norge uten sine største stjerner skal prøve å få en god start på EM-kvalifiseringen. Guro Reiten er lagets nye kaptein etter at også Maren Mjelde måtte melde forfall. (TV2 Direkte)

19.00: Ishockey, NM-sluttspillet menn, semifinale 4. kamp (best av 7): Frisk Asker – Storhamar fra Varner Arena. Med seier her er Storhamar klar for finale. (TV2 Sport2)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (28. runde): Eintracht Frankfurt – Werder Bremen fra Deutsche Bank Park. (Vsport1)

20.30: Fotball, spansk Segundo Division: Elche – Oviedo fra Estadio Martínez Valero. (TV2 Sport Premium)

21.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (41. runde): Rotherham – Plymouth fra AESSEAL New York Stadium. (Vsport2)

21.00: Fotball, EM-kvalifisering kvinner (1. kampdag), A-divisjonen, gruppe 3: England – Sverige fra Wembley stadium i London. (Vsport+)

22.00: Golf, Texas Open (9,2 mill. dollar), PGA-turnering menn i San Antonio. (Eurosport N)

23.30: Golf, LPGA Tour, T-Mobile Match Play, 2. runde. (Vsport Golf)

01.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Detroit Red Wings – New York Rangers fra Little Caesars Arena. (Vsport1)

03.00: Golf, Australian Classic (300.000 euro), europatour kvinner Bonville: Med Madelene Stavnar, Dorthea Forbrigd og Marianne Skarpnord i feltet. (Vsport Golf)

03.00: Ishockey, NHL: Edmonton Oilers – Colorado Avalanche fra Rogers Place. (Vsport2)

04.30: Motorsport, Formel 1, første treningsrunde foran Japan Grand Prix. (Vsport1)





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen