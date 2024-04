Torsdagens direkte TV-sport: Tredje semifinale i ishockey

14.00: Curling, VM menn i Schaffhausen, Sveits, grunnspillet: 16. økt: Sveits – Italia. (Eurosport N)

15.30: Sykling, Baskerland rundt i Spania, verdenstouren menn (15 av 35): 4. etappe, 157,5 km Etxarri Aranatz – Legutio. (Eurosport 1)

19.00: Ishockey, NM-sluttspillet menn, semifinale 3. kamp (best av 7): Stavanger Oilers – Vålerenga fra DNB Arena. Det står 1-1 i kamper etter at VIF berget seieren på sudden death på Jordal tirsdag. Utfordringen er at de må vinne en kamp i Stavanger skal de nå finalen. (TV2 Sport2)

20.00: Fotball, spansk La Liga menn (fra 26. runde): Granada – Valencia fra Nuevo Estadio de Los Cármenes. (TV2 Sport Premium)

20.00: Darts, Premier League darts fra Manchester. (Vsport+)

20.30: Fotball, engelsk Premier League menn (31. runde): Liverpool – Sheffield United fra Anfield. Med seier kan hjemmelaget trygge tabelledelsen. For både Arsenal og Manchester City vant sine kamper onsdag. (Vsport Premier League1)

21.00: Fotball, nederlandsk æresdivisjon menn (28. runde): Ajax – Go Ahead Eagles fra Johan Cruijff ArenA. (Vsport1)

21.15: Fotball, engelsk Premier League menn (31. runde): Chelsea – Manchester United fra Stamford Bridge. (Vsport Premier League)

22.00: Golf, Texas Open (9,2 mill. dollar), PGA-turnering menn i San Antonio. (Eurosport N)

00.00: Golf, LPGA Tour, T-Mobile Match Play, 2. runde. (Vsport Golf)

01.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Carolina Hurricanes – Boston Bruins fra PNC Arena. (Vsport1)

02.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – Colorado Avalanche fra Xcel Energy Center. (Vsport2)

04.30: Motorsport, Formel 1, første treningsrunde foran Japan Grand Prix. (Vsport1)

