Manchester United klappet sammen – to overtidsmål ga Chelsea seieren

Den unge engelskmannen fikset først 3-3 fra straffemerket i det 100. minutt, og like etter skjøt Palmer inn vinnermålet via en motspiller.

Seieren var Chelseas første over Manchester United i Premier League siden høsten 2017. Den kan også vise seg å ha ødelagt siste rest av Uniteds håp om å ta seg til mesterligaen neste sesong.

Før overtiden lå Alejandro Garnacho an til å bli bortelagets store helt på Stamford Bridge. Den fotrappe kantspilleren satte inn Uniteds 1-2-redusering og 3-2-mål, mens Bruno Fernandes stanget inn utligningen før pause.

– Katastrofe

Chelsea ledet med to mål før 20 minutter var spilt. Conor Gallagher styrte tidlig inn 1-0, og Cole Palmer doblet senere på et kontroversielt straffespark.

Marc Cucurella ble tilsynelatende felt av Antony, men TV-bildene viste at Chelsea-backen falt lett.

Den første halvtimen hang ikke Manchester United sammen som lag. Viaplays fotballekspert Tor Ole Skullerud reagerte sterkt på det han så.

– Forsvarsspillet til Manchester United så langt har vært en katastrofe, sa han.

En fæl tversoverpasning fra Moisés Caicedo hjalp United tilbake i kampen. Garnacho snappet opp ballen, gikk på løp og scoret under press. Fem minutter senere headet Fernandes inn 2-2 ved bakre stolpe.

Over?

Halvveis ut i 2.-omgangen brukte også Garnacho hodet til å gjøre sitt andre mål for kvelden. Det gjorde han på et perfekt slått innlegg fra hardt kritiserte Antony.

Chelsea så ikke ut til å finne en vei tilbake, men på overtid fikk vertene en ny straffe. Diogo Dalot hektet borti Noni Madueke, og avgjørelsen ble ikke omgjort etter en videosjekk.

Palmer var igjen sikker fra krittmerket, og minuttet etter ble han matchvinner. En hard avslutning gikk inn via Scott McTominay.

Tapet betyr at Manchester United blir værende på 48 poeng. Rødtrøyene er ni poeng bak tabellfemmer Tottenham og ytterligere to bak firer Aston Villa (én kamp mer spilt). Søndag kan det bli stritt igjen når serieleder Liverpool gjester Old Trafford.

Chelsea løftet seg til 10.-plass og står med 43 poeng etter torsdagens triumf.

