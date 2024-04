Tirsdagens direkte TV-sport: Eliteseriedebut for KFUM Oslo

15.30: Sykling, Baskerland rundt i Spania, verdenstouren menn (15 av 35): 2. etappe, 160 km Irun – Kanbo. (Eurosport N)

19.00: Eliteserien menn (1. runde): KFUM Oslo – HamKam fra Intility Arena. Dette blir KFUMs debut i Eliteserien, men kampen kan dessverre ikke spilles på deres egen hjemmebane da den ikke er klargjort ennå. Se omtale foran. (TV2 Sport1)

19.00: Ishockey, NM-sluttspillet menn, semifinale 2. kamp (best av 7): Vålerenga – Stavanger Oilers fra Jordal Amfi. Stavanger vant den første kampen 4-1. Stavanger Ludvig Hoff (bildet t.v.) scoret to mål i den første kampen. Her i duell med Magnus Brekke Henriksen. (TV2 Sport2)

20.30: Fotball, engelsk Premier League menn (31. runde): Newcastle – Everton fra St James Park. (Vsport Premier League1), Nottingham Forest – Fulham fra City Ground. (Vsport Premier League2)

20.45: Fotball, Premier League menn (31. runde): Bournemouth – Crystal Palace fra Vitality stadium. (Vsport Premier League3), Burnley – Wolverhampton fra Turf Moor. (Vsport Premier League4)

21.00: Fotball, engelsk League One (42. runde): Portsmouth – Derby fra Fratton Park. (Vsport1)

21.15: Fotball, Premier League: West Ham – Tottenham fra London stadium. (3+, Vsport Premier League)

01.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Montréal Canadiens – Florida Panthers fra Centre Bell. (Vsport2)

02.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – Ottawa Senators fra Xcel Energy Center. (Vsport1)

04.00: Ishockey, NHL: Vegas Golden Knights – Vancouver Canucks fra T-Mobile Center. (Vsport2)

