Sinner forbi Alcaraz på verdensrankingen etter Miami-triumf – uendret for Ruud

22-åringen har gjort et svært imponerende byks på verdensrankingen siden starten av 2023. Da lå han som nummer 15, før en kruttsterk avslutning på året brakte ham helt opp på 4.-plass.

Etter nyttår har italieneren fortsatt å spille gnistrende god tennis, og med unntak av semifinaletapet mot Alcaraz i Indian Wells-turneringen er Sinner ubeseiret i 2024. Søndag slo han Grigor Dimitrov i finalen av Masters-turneringen Miami Open, og på den ferske rankingen er 22-åringen forbi Alcaraz med 65 poeng. Drøye 1000 poeng skiller opp til ledende Novak Djokovic.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle nå så langt. Det har vært en spesiell uke for meg, og jeg har vært nødt til å håndtere mange ulike situasjoner. Jeg er veldig glad for å være rangert som nummer to i verden, sa Sinner etter seieren mot Dimitrov.

Casper Ruud blir på sin side værende på 8.-plass, men nordmannen har nå bare 180 poeng opp til Holger Rune på 7.-plass. Ruud skal imidlertid passe seg for Dimitrov, som med finaleplass i Miami gjorde et hopp på rankingen. Den niendeplasserte bulgareren er bare 75 poeng bak Ruud.

Denne uken skal 25 år gamle Ruud i aksjon i portugisiske Estoril (ATP250), der han er tittelforsvarer. Turneringen spilles på grus.

