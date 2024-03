Storfavoritt Van der Poel overlegen i Flandern rundt: – Handlet om å overleve

Tidligere denne uken ble Uno-X-syklisten nummer to i Dwars door Vlaanderen. Med drøye elleve mil igjen til mål i søndagens ritt dundret 28-åringen til og forsøkte seg på et rykk.

– Nå har vi en ny, norsk sykkelstjerne på gang. Det er litt hodemist om han går alene nå, men hvem vet hva som skjer, sa Discovery-kommentator Theiss Magelsen.

Nordmannen ble raskt kjørt inn, men holdt imponerende følge med feltet da farten ble skrudd opp. Mot slutten ble det imidlertid for tøft for Abrahamsen, som med om lag seks mil til mål ga helt slipp på teten.

Best av samtlige var nederlandske Van der Poel, som søndag tok sin tredje seier i endagsklassikeren. Luca Mozzatto ble nummer to, mens Michael Matthews kom på 3.-plass.

– Det handlet bare om å overleve i dag. Jeg tror det er det hardeste rittet jeg har syklet. De siste tjue kilometerne var veldig, veldig tunge, sa regjerende verdensmester Van der Poel i seiersintervjuet etter rittet.

Like etter Abrahamsens forsøk tråkket flere kanoner til, og tempoet økte betraktelig i regi av sterke Visma Lease a Bike. Det plasserte klassikerkanonen Van der Poel i en vanskelig posisjon, men nederlenderen tettet luken.

– Elendig tidspunkt

Det høye tempoet i feltet hindret imidlertid ikke Mads Pedersen i å forsøke seg på et nærmest umulig angrep.

– Det er ikke alltid så lett å skulle beskrive hva Mads Pedersen tenker, men han gjør noen ganger de villeste ting på sykkel, sa Magelsen.

Om lag 55 kilometer før mål ble Pedersen kjørt inn, og de store kanonene plasserte seg i front av feltet. Med drøye fire mil til mål klinket Van der Poel til opp Koppenberg, og nederlenderen så seg aldri tilbake.

– Flere av verdens beste brosteinsryttere må altså trille sykkelen her, sa Magelssen.

For Flandern rundt-spesialist Alexander Kristoff endte seierssjansene da han var involvert i en velt med ni mil til mål. 36-åringen vant rittet i 2015.

– Han velter på et elendig tidspunkt. Ikke noen god posisjon for den gamle mester dette her, slo Magelssen fast.

Les også: Ny dansk triumf til Pedersen i Gent-Wevelgem: – Det der var saker!

– Trist beskjed

Veteranen Edvald Boasson Hagen kom seg ikke til mål søndag. 36-åringen var aktiv i starten av rittet og forsøkte å komme seg med blant utbryterne. Det lyktes imidlertid ikke for nordmannen, og da feltet tråkket løs på Oude Kwaremont opplyste arrangøren at Boasson Hagen hadde brutt.

– Det er en trist beskjed å få. Han forsøkte seg i bruddkampen, men kom seg ikke med. Trist å miste Edvald allerede her, sa Discovery-kommentator Theiss Magelsen.

Boasson Hagen signerte for Decathlon-AG2R La Mondiale i midten av januar. I tillegg til 36-åringen fra Rudsbygd stilte ytterligere ti nordmenn til start i Antwerpen søndag formiddag.

Les også: Abrahamsen imponerte med 2.-plass i belgisk prestisjeritt for Uno-X