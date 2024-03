Dimitrov feide Alcaraz ut av Miami Open

Den 11.-seedede bulgareren vant 6-2, 6-4 og satte opp et semifinalemøte med den solide tyskeren Alexander Zverev.

I den andre semifinalen skal Daniil Medvedev og Jannik Sinner opp mot hverandre.

Alcaraz jaktet sin andre strake tittel på ATP-touren, men fikk tidlig trøbbel mot Dimitrov. Bulgareren tok ledelsen 3-0 i første sett og så seg aldri tilbake.

– Jeg tror generelt sett at du må spille på ditt aller beste for å slå ham. Slik er det bare. Jeg kom til kampen veldig fokusert og ekstremt klar over hva jeg måtte gjøre, sa Dimitrov etter seieren.

– Noen ganger er det enkle genialt. Det er veldig, veldig vanskelig å gjøre det mot en slik motstander, men jeg klarte virkelig å styre kampen og lese den godt. En god kamp av meg, og jeg er glad for at jeg klarte å avgjøre den på to sett, la han til.

For Casper Ruud ble det stopp i 4. runde i årets Miami Open. Nordmannen har hatt en god hardcourtsesong og ligger på 8.-plass på verdensrankingen før han skal forsøke å forsvare sin grustittel i portugisiske Estoril i neste uke.

