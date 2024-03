Frankrike ber om utenlandsk sikkerhetshjelp under OL

Nyhetsbyrået får informasjonen fra en kilde tett på forsvarsdepartementet i landet.

– Flere nasjoner skal forsterke oss på kritiske steder, som for eksempel med hunder, der vi trenger mye hjelp, får AFP opplyst fra kilden.

Det er ikke kjent hvor mange utenlandske soldater som vil være til stede under lekene. Tidligere torsdag opplyste den polske forsvarsministeren Wladyslaw Kosiniak-Kamysz at de har sluttet seg til en internasjonal koalisjon som er etablert for å hjelpe Frankrike under de olympiske sommerlekene.

En person i innenriksdepartementet sier til AFP at det er standard praksis.

– Det er vanlig å gjøre for OL-arrangørene.

Under VM-finalen i rugby i fjor ble 160 politifolk sendt til Frankrike for å hjelpe til med avviklingen.

OL-arrangørene skjerper sikkerheten stort til sommeren og Frankrike er for tiden under den høyeste terrorberedskapen. Det er som følge av angrepet mot en konserthall i Moskva sist uke.

– Terrortrusselen er veldig stor, sa Frankrikes statsminister Gabriel Attal tidligere i uken.

Opp mot 45.000 politifolk skal utplasseres under lekene. I tillegg skal om lag 20.000 sikkerhetsfolk være i aksjon for å sikret at arrangementet går som det skal.

