Miami-sjefen forsvarer Casper Ruud etter tirade: – Sagt i kampens hete

Blake sier til Miami Herald at han sympatiserer med Ruud, som han mener reagerte i kampens hete og ikke hadde noen vonde intensjoner. Han understreket også at turneringen alltid gjør sitt beste for å gi spillere førsteklasses fasiliteter.

– Jeg tror dette er et tilfelle hvor det hjelper at jeg har spilt selv, fordi jeg kjenner igjen når noe blir sagt i kampens hete, og vi lever i en sosiale medier-æra hvor ting blir dratt ut av proporsjoner, sier Blake om videoen, som gikk viralt.

Uttalelsene kommer etter at Ruud raste mot dommeren underveis i duellen mot franske Luca Van Assche:

– Det har ikke vært noen håndklær, ikke kaldt vann og bare en plaststol å skifte på. Dette er en vits, sa Ruud

– Og du vet hvorfor det er sånn, fordi turneringen er for gjerrig til å sette opp noe bra for spillerne. Spillerne kommer hit hvert år for å spille, for å lage et show foran titusenvis av mennesker, og så behandler de oss slik, fortsatte han.

Da dommeren fortalte Ruud at han ikke var klar over oppsettet av garderoben, foreslo Ruud at han skulle viderebringe klagene hans til ATP-sjef Andrea Gaudenzi og administrerende direktør Massimo Calvelli.

Ruud vant til slutt over Van Assche, før han også beseiret Alejandro Davidovich Fokina i tredje runde. I åttedelsfinalen venter chilenske Nicolas Jarry. Den kampen spilles tirsdag kveld norsk tid.

Les også: Casper Ruud til åttedelsfinale i Miami