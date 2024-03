Ruud slo tilbake etter marerittsett – videre til 3. runde i Miami

Ruud fikk hard kamp av den 80-rangerte franskmannen, men avanserte i turneringen med settsifrene 7-6 (7-5), 1-6, 6-1.

I neste runde møter han spanske Alejandro Davidovich Fokina, som han har tapt for i deres to siste møter. Fokina slo lørdag kineseren Shang Juncheng i strake sett.

Begge spillerne holdt serven ganske greit gjennom første sett. Unntaket var på 2-1 til Ruud, da nordmannen fikk tre bruddballer i motstanderens serve. Han greide ikke å utnytte dem, og på 6-6 var det klart for tiebreak.

Der kom Ruud dårlig i gang og lå under 0-3, men han holdt hodet kaldt og vant tre poeng på rad til 3-3. På 3-4 lå han under for siste gang, og han utnyttet settball nummer to etter 57 minutter.

Sceneskifte

Etter en toalettpause kom 2. sett i gang, og der slo Van Assche hardt tilbake og utklasset sin langt mer meritterte motstander.

Franskmannen skaffet seg tre bruddballer i Ruuds serve og brøt til 2-0. Sine egne servegame holdt han for det meste problemfritt, og flere ganger blankt. På 4-1 brøt han igjen og servet deretter hjem settet etter en time og 27 minutter. Ruud vant bare åtte poeng i settet.

Ruud samlet seg til avgjørende sett. På 1-0 skaffet han seg bruddball nummer fire og fem i kampen, og han brøt til 2-0 etter en lang ballveksling.

På 4-1 skaffet Ruud seg nye bruddballer og avgjorde langt på vei kampen ved å bryte igjen til 5-1. Dermed kunne han serve hjem settet og kampen etter snaut to timer.

Regntrøbbel

Regn har skapt store problemer i Miami de siste dagene, og kampen mellom Ruud og Van Assche ble utsatt fra fredag til lørdag. Også da måtte spillerne vente lenge på å komme i gang.

Ruud var i finale i både Acapulco- og Los Cabos-turneringen i Mexico tidligere i år. 25-åringen maktet imidlertid ikke å hente med seg tittelen fra noen av dem. Forrige uke røk han i kvartfinalen i Indian Wells. Turneringen er i likhet med Miami Open på Masters1000-nivå, som er høyeste status i tennissporten bak Grand Slam.

Ved inngangen til denne ukens turnering var nordmannen rangert som verdens åttende beste tennisspiller. Han er ikke mange poeng bak sin danske rival Holger Rune.

Etter turneringen i Miami vender Ruud snuten mot Portugal og Estoril, der han er tittelforsvarer etter seieren i fjor. Deretter venter ytterligere tre Masters-turneringer, nå på grus (Monte Carlo, Madrid og Roma), før det er duket for Roland-Garros, der Ruud i to strake utgaver har tatt seg til finale.

