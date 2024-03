Ferrari-vrakede Sainz vant i Melbourne – dramatisk bilbrann for Verstappen

Sainz var i tillegg tilbake i Formel 1-sirkuset denne helgen etter å ha mistet den forrige løpshelgen som følge av en akutt blindtarmsbetennelse. Spanjolen måtte hasteopereres.

Dermed har sesongåpningen vært en berg-og-dalbane for Sainz. Tidligere i år fikk han beskjeden om at setet hans i Ferrari er tapt foran neste sesong. Den italienske bilfabrikanten henter i stedet inn Lewis Hamilton.

Således smakte garantert seieren i Melbourne ekstra søtt. Charles Leclerc sørget i tillegg for en drømmedag for Ferrari med sin annenplass. Det hører med til sjeldenhetene at seiersvante Red Bull ikke tar én av plassene øverst på seierspallen.

Brann

Max Verstappen har stort sett lekt med konkurrentene i Formel 1-sirkuset de siste sesongene. Søndag ble det imidlertid dramatisk for nederlenderen allerede etter fire runder med kjøring.

Plutselig begynte det å ryke bak på Verstappen bil, og Red Bull-stjernen satte raskt ned farten og kursen for depotet. På vei inn der slo flammene ut av bilen.

– Det er brann i bremsene på bilen til Verstappen. Nå er det en skikkelig brann der, sa Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

Verstappen måtte bryte et Formel 1-løp for første gang siden Australias Grand Prix i 2020. Siden den gang er det kjørt 43 VM-løp.

– Det måtte skje før eller siden. Tekniske problemer for Verstappen, sa Gulbrandsen.

TV-bildene viste en uhyre frustrert Verstappen i depotet i sekundene etter at løpet var over.

Mercedes-fiasko

I stedet var det altså Sainz og Ferrari som kunne juble etter løpet. Fra det nest beste startsporet tok Sainz ledelsen tidlig i runde to og så seg aldri tilbake.

Bak ham kom lagkamerat Leclerc i mål drøyt to sekunder etter, mens McLarens Lando Norris tok den siste pallplassen. Andreplassen gjør at førstnevnte nå bare ligger fire poeng bak Verstappen på sammenlagttabellen.

Mercedes-duoen George Russell og Lewis Hamilton måtte også bryte løpet, mens Verstappens lagkamerat Sergio Perez ble nummer fem.

Sist gang Verstappen ikke sto øverst på pallen etter et Grand Prix-løp, var i Singapore i september i fjor. Han tok så ni seiere på rad, før seiersrekken endte natt til søndag. Han har likevel gått seirende ut av 20 av de 22 siste Formel 1-løpene.

I årets sesong skal det kjøres 24 Grand Prix-løp, noe som er ny rekord. Formel 1-året avsluttes i Abu Dhabi 8. desember.