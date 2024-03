Kolstad ble seriemester for annen gang: – Alltid godt å slå Elverum

Kolstads Simen Ulstad Lyse ble kampens store spiller med ti nettkjenninger.

– Det er en trønder for trønderlaget. En som var der før millionene begynte å trille og landslagsspillerne ble hentet hjem igjen, sa TV 2-kommentator Harald Bredeli på kanalens sending underveis i kampen.

– Det var utrolig artig og spennende. Det er stort å få gjøre det for så mange her i Trondheim Spektrum, sa Lyse selv.

Jevnt

Elverum er seks poeng bak med to kamper igjen. Kolstad vant også NM-finalen over Elverum for en måneds tid siden. Trønderne har vunnet både serien og cupen de to siste årene. Nå venter snart sluttspillet.

Serietittelen ble sikret med seier i en jevn kamp lørdag. Lagene fulgte hverandre tett store deler av veien, men til slutt kunne hjemmelaget juble.

– Det er alltid godt å slå Elverum. Vi var ikke helt på topp, men vant kampen, sa keeper Torbjørn Bergerud til TV 2.

Kolstad ledet 15-14 til pause. Rett etter hvilen snudde Elverum kampen, men Kolstad hentet seg inn igjen.

Tøff batalje

Med ett minutt igjen gikk Kolstad opp i en ettmålsledelse, og Elverum greide ikke å vende kampen til seier.

– Det var artig. En tøff batalje med mye fysikk. Det er slik en toppkamp skal være, sa Sander Sagosen.

Kolstad startet for noen år siden en storsatsing og hentet flere stjernespillere tilbake fra europeiske toppklubber. Etter sesongen forsvinner imidlertid Magnus Abelvik Rød til ungarske Szeged.

Kolstad debuterte i mesterligaen denne sesongen, men greide ikke å ta seg videre til cupspillet.