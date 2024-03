Petter Northug til NM-finale i lagsprint sammen med lillebroren

Han gikk sammen med lillebror Even (28). Sammen gikk de direkte til finale etter å ha blitt nummer to bak Byåsens andrelag (Even Michelsen og Magnus Håbrekke) i det første semifinaleheatet.

Avansementet kom i Northugs første NM-renn siden han la opp som toppløper på tampen av 2018.

I alt 15 lag tar seg til lagsprintfinalen. Ni av dem går dit på tid.

Julie Myhre og Hanne Wilberg Hofstad fra Byåsen vant det første semifinaleheatet for kvinner. Asker gikk også rett til finalen fra det første heatet. Elena Riise Johnsen og Hedda Østberg Amundsen utgjorde laget.

Fossum med Theresa Fürstenberg og Kristin Austgulen Fosnæs vant det andre heatet. De gikk rett til finalen sammen med Strandbygdas Johanne Hauge Harviken og Maiken Casper Falla.

Følgende elleve lag er finaleklare på tid: Konnerud 2.-lag, Runar, Gjøvik, Lillehammer, Lundamo, Hamar, Kjelsås, Lyn, Konnerud, Vind og Lillehammer 2.-lag.

Finalheatene starter klokka 18.00.