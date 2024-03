IOC fyrer løs mot russisk alternativ-OL: – Kynisk forsøk på å politisere idretten

IOC-styret møttes tirsdag i Lausanne for blant annet å ta stilling til om utøvere fra Russland og Belarus skal få adgang til å delta på åpnings- og avslutningsseremonien i den franske hovedstaden i sommer.

I den forbindelse sendte IOC ut en kraftfullt formulert uttalelse knyttet til arrangementet Vennskapslekene som planlegges i Moskva og Jekaterinburg senere i år.

Det planlegges også en vinterutgave av arrangementet i 2026, samme år som det er vinterleker i Milano og Torino.

«IOC bemerker at den russiske regjeringen, i strid med de grunnleggende prinsippene i det olympiske charteret og resolusjonene fra FNs hovedforsamling, har til hensikt å organisere rent politisk motiverte sportsarrangementer i Russland», heter det fra IOC tirsdag.

Brudd på OL-charteret

OL-toppene legger videre til at russiske myndigheter har igangsatt «en svært intensiv diplomatisk offensiv» for å lokke deltakere til Vennskapslekene. IOC skriver også at Russland bevisst omgår de etablerte idrettsorganisasjonene i landene de har invitert, med den hensikt «å gjøre deres rene politiske motivasjon enda tydeligere».

«Dette er et åpenbart brudd på det olympiske charteret og et brudd på de ulike FN-resolusjonene på samme tid», skriver styret i sin uttalelse.

IOC kaller Friendship Games «et kynisk forsøk fra den russiske føderasjonen på å politisere idretten».

Utøverkommisjonen i IOC uttrykker på sin side bekymring for at «idrettsutøvere blir tvunget av myndighetene sine til å delta i et slikt fullstendig politisert sportsarrangement og dermed bli utnyttet som en del av en politisk propagandakampanje».

Kraftfull konklusjon

Tirsdagens uttalelse inneholder en kraftfull konklusjon. Der heter det:

«Den olympiske bevegelsen fordømmer på det sterkeste ethvert initiativ for å fullstendig politisere idretten, spesielt etableringen av fullt ut politiserte sportsbegivenheter av den russiske regjeringen».

Oppfordringen til medlemmer av den olympiske bevegelsen er å avvise enhver «deltakelse i og støtte til ethvert initiativ som har til hensikt å fullstendig politisere internasjonal idrett».

Russland har langt på vei vært isolert i internasjonal idrett siden starten av invasjonen i Ukraina i 2022. IOC tillater riktignok at russiske og belarusiske idrettsutøvere konkurrerer under Paris-OL, men dette skal skje under strenge vilkår.

Selve navnet Vennskapslekene er et ekko fra nettopp et alternativ til OL under den kalde krigen, nærmere bestemt i 1984. Da ble sommerlekene i Los Angeles boikottet av Sovjetunionen, flere østeuropeiske land og et knippe kommuniststater ellers i verden.

I stedet arrangerte Sovjetunionen og åtte andre kommuniststater sine egne leker – Vennskap-84.

Store planer

Rundt 50 land deltok i Vennskapslekene den gangen, inkludert flere av dem som ikke boikottet lekene i USA.

Oppskriften som nå er lansert, er til forveksling lik: I september – en måned etter at sommer-OL i Paris er over – er det duket for World Friendship Games i Moskva og Jekaterinburg.

Ambisjonen er å samle rundt 10.000 deltakere fra 137 land, nesten like mange som de 10.500 utøverne som er ventet til Paris.

Om russerne klarer å lokke så mange deltakere fra så mange land, gjenstår likevel å se.