Grøvdal vant halvmaraton i New York – første europeer på 14 år: – Fantastisk

Romsdalingen kom alene til mål og slo etiopiske Gladys Chepkurui med 18 sekunder.

Grøvdal ble nummer tre i den amerikanske halvmaratonen i både 2022 og 2023. Søndag var hun endelig best som første europeiske vinner av kvinneløpet på 14 år.

– Å vinne her er fantastisk, for dette har jeg drømt om. Jeg prøvde å ikke bruke for mye krefter underveis sånn at jeg hadde noe igjen til avslutningen, sa Grøvdal til amerikanske ABC.

I fjor høst satte hun norsk rekord (1.07.34) i København. Løypa i New York var såpass tøff at det var ventet at Grøvdal ikke kom til å sette ny pers.

I herreklassen løp Zerei Kbrom inn til niendeplass med tiden 1.04.31. Det var litt over fire minutter bak vinnertiden.

