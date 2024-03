Grøndahl hylles etter at Norge kvalifiserte seg for OL: – Styrer skuta

Det blir tredje gang Norges herrelandslag skal i aksjon i sommerlekene. De endte på 7.-plass i Tokyo (2021) og på 9.-plass i 1972.

– Det er helt magisk. Det er den store drømmen. Vi hadde et fryktelig mesterskap og endret på nesten alt som går an å endre på inn mot denne kvaliken og virkelig fått resultater, sa Grøndahl til Discovery.

Det sto 16-13 til pause mot de fysiske ungarerne som hadde god hjelp av et tent hjemmepublikum. De første minuttene etter pause gjorde det enda mer komfortabelt hvor Norge scoret tre strake, men Ungarn fulgte dem til døra.

Et labert EM endte med 9.-plass i januar. Nå har Jonas Willes gutter slått tilbake i OL-kvalifiseringen med seier over Portugal og Ungarn, som begge gjorde det bedre enn Norge i EM.

– Han styrer skuta bra

Wille trakk fram Grøndahl etter at billetten var i boks.

– En ting er at han er sterk i hodet, men han har noen ferdigheter som gjør at når vi sliter litt, dukker det opp en god løsning eller et skudd. Han styrer skuta bra i dag, sa Wille til Discovery.

Sander Sagosen pådro seg to raske tominuttere i den første omgangen. Etter 44 minutter kom den tredje og dermed det røde kortet.

– Det er en duell han skal holde seg unna. Får håpe det ikke blir avgjørende, sa Discoverys ekspertkommentator Ole Gustav Gjekstad.

Les også: Lørdagens direkte TV-sport: Vintersport og seriestart i Toppserien

Kamp om plassen

En sjumålsledelse ble redusert til tremålsledelse, men Grøndahl med flere tok grep og sørget for å holde de hvitkledde unna.

Grøndahl ble toppscorer med sine åtte mål på elleve forsøk.

Tunisia venter søndag til det som er en transportetappe og formalitet ettersom OL-billetten er i boks. Men det vil garantert være mange som ønsker å vise seg verdig en OL-tropp, som er mindre enn i tradisjonelle mesterskap. Det er kun plass til 14 spillere og én reserve.

Les også: Bergerud ordnet god norsk start på OL-kvalifiseringen mot Portugal