Ingebrigtsen-rival testet positivt på veksthormon

Det er NRK som melder dette. Marca Polideportivo meldte det samme onsdag.

Begge spanjolene tok seg til finalen på 5000 meter under VM i Budapest sist sommer. Der løp til blant annet mot nordmennene Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås i forsøksheatet. Ingebrigtsen vant, mens Nordås tok bronse.

Katir ble nylig utestengt i to år. Det gjenstår å se hvilken eventuell straff Oumaiz blir tildelt.

Svenske Andreas Almgren nådde aldri finalen i Budapest, etter å ha blitt knepent slått av Oumaiz og Katir i det innledende heatet. Almgren var to hundredeler unna å gå videre.

– Nå er to av dem som slo meg suspendert for brudd på meldeplikten og tatt for doping. Jeg er glad for at juksemakerne blir tatt, men det er en bittersøt følelse for å si det forsiktig, skriver Almgren på Instagram.

