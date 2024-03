Ruud tapte for Paul i kvartfinalen i Indian Wells

Ruud fikk en dårlig start, men hevet seg kraftig i 2. sett og så ut til å ha festet grepet om en motstander han hadde slått fire ganger på rad. Likevel viste Paul seg som den beste i avgjørende sett og vant 6-2, 1-6, 6-3.

Ruud hadde vunnet alle sine fem tidligere kamper i år der det måtte spilles et avgjørende sett.

Det er Paul som får spille semifinale i storturneringen i California. Motstander blir Daniil Medvedev eller Holger Rune, som møtes natt til fredag norsk tid.

Ruud hadde slått Paul i deres fem siste møter, en gang hvert av de fire siste årene, og alle i store turneringer. Torsdag var det tid for revansj for den amerikanske 26-åringen mot sin halvannet år yngre motstander.

Dominerte

Paul vant myntkastet og lot Ruud serve først. Han brøt nordmannens serve allerede i første forsøk. Ruud avverget de to første bruddballene, men ikke den tredje.

Ruud spilte seg selv til en bruddball i Pauls første servegame, men utnyttet den ikke, og så brøt Paul igjen til 3-0 etter bare et kvarters spill. Noen minutter senere sto det 4-0.

Først i femte game greide Ruud å sprekke nullen, ved å holde serven. Så vendte han fra 40-15 for Paul og brøt amerikanerens serve til 4-2, men så fikk han tåle sin egen medisin da amerikaneren hentet opp 40-15 og brøt for tredje gang til 5-2.

Paul servet hjem det første settet etter 45 minutter.

Slo tilbake

I 2. sett var det Ruud som kom best i gang. Han holdt serven greit, og deretter sikret han seg med godt spill to bruddballer. På den første var han uheldig med treff i nettkanten, men på den andre slo Paul ut, og Ruud ledet 2-0.

På 3-1 måtte Ruud jobbe hardt og lenge for å holde serven. Det ble deuce mange ganger, og Paul hadde også en bruddball før nordmannen økte til 4-1.

Ruud brøt igjen til 5-1 mot en amerikaner som nesten syntes å ha gitt opp settet, men Paul yppet seg da Ruud skulle serve hjem settet og hadde to bruddballer før nordmannen utnyttet settball nummer to og tvang fram et tredje sett. Da var det spilt en time og 21 minutter.

Brudd på brudd

I avgjørende sett holdt Paul serven lett til 1-0 og hadde deretter 30-0-ledelse i Ruuds serve før nordmannen fikk fart på spillet og utlignet.

Neste gang Paul servet, skaffet Ruud seg to bruddballer. Paul avverget begge, den siste med et ess, og holdt serven til 2-1.

I stedet var det Paul som fikk settets første brudd, da han gikk opp i 15-40 og omsatte bruddball nummer to i 3-1-ledelse. Så holdt han serven blankt til 4-1.

Ruud svarte med et like imponerende servegame, før han skaffet seg to nye bruddballer i motstanderens serve og brøt til 4-3.

Dramaet fortsatte da Paul brøt rett tilbake, og dermed kunne han serve hjem kampen da han avverget to bruddballer og avgjorde kampen etter to timer og ni minutter.

