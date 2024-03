Braathen avslører grov hets etter comebackvalget: – Skrev at jeg skulle komme ut som transe

Det sa Braathen da han torsdag presenterte sin nye sponsoravtale med Reitan-konsernet på Ullevaal stadion. Han ville ikke si noe om summene samarbeidet innbringer til ham personlig.

Avtalen som er inngått handler blant annet om å sette utenforskap og inkludering i idretten på agendaen. Det skal blant annet gjøres gjennom en stiftelse Braathen selv står bak. Stiftelsen får 250.000 kroner i året.

Alpinstjernen sier han selv har mottatt tøffe tilbakemeldinger etter at han besluttet å gjøre comeback.

– En av prisene man må betale som offentlig person, er at du må være klar for å bli kritisert og at folk ikke liker deg. Når den hetsen kommer, kan den være brutal. Det er noe man må lære seg å leve med, men noe man ikke skal lære seg å akseptere, sa Braathen på pressekonferansen.

Tøff hets

Deretter rettet han fokuset mot de vonde tilbakemeldingene han har fått den siste tiden etter comebackavsløringen.

– Det var hets rundt den nye nyheten, og det som er skremmende å se, er at det ikke handlet om det var et godt eller dumt valg. Muligheten ble benyttet til å spre hets i sosiale medier til meg ved å si slike ting som at dette eventet ble gjort for at jeg skulle komme ut som transe, og at jeg skulle representere det norske kvinnelaget, sa 23-åringen.

– Når slike kommentarer kommer som hets, sier det litt om at vi ikke er i mål. Det viser bare at vi står i en situasjon der det formålet vi startet i 2021 (stiftelsen) bare har blitt enda viktigere, la han til.

Braathen avslørte litt senere at tilbakemeldingen han refererte til kom fra en person i det norske alpinmiljøet.

– Det som har vært urovekkende den siste tiden, er at det er folk vi vet hvem er i alpinsirkuset her i Norge som har kommet med den kommentaren jeg nevnte her i stad. Det har vært viktig å ikke nevne navn, det har jeg ikke interesse av, men kanskje må et barn svare for farens uttalelser om personer med andre seksuelle legninger enn han selv, sa alpinstjernen.

– Det verste er ikke hva dette får meg til å føle, men det sier noe om hvor tilstedeværende dette er i et idrettsmiljø som skal handle om tilhørighet, la han til.

Comeback

Braathen sier han selv har tenkt å gjøre en innsats for å endre dette.

23-åringen opplyste i fjor høst at han ville gi seg som proffalpinist. Det skjedde etter en langvarig konflikt med Norges Skiforbund.

Nylig annonserte Braathen sitt comeback i Salzburg. Han har brasiliansk mor og skal representere hennes hjemland i årene som kommer. Det ble av mange omtalt som et stort nederlag for skiforbundet.

Braathen har omtalt Brasil som «landet der jeg ble forelsket i idrett».





