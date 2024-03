Ruud slet ut Monfils og vendte til seier – klar for kvartfinale

Ruud vant 3-6, 7-6 (7-3), 6-4 i en kamp der motstanderen så veldig sliten ut fra tidlig i 2. sett. Ofte sto Monfils krokbøyd og pustet tungt etter lange ballvekslinger, men han viste stor seiersvilje og gjorde det vanskelig for den 12 år yngre verdensnieren.

Monfils har som best vært nummer seks på verdensrankingen. Han har vunnet 12 titler, fordelt på 11 ulike år fra 2005 til 2023, og er i øyeblikket på 54.-plass. Han imponerte da han slo ut både Hubert Hurkacz og Cameron Norrie tidligere i turneringen.

Franskmannen servet meget bra helt fra start, og han levnet Ruud få muligheter i jakten på bruddsjanser. Nordmannen hadde bruddballer bare i ett game i de to første settene, og misbrukte da tre stykker. Den neste kom på 1-1 i avgjørende sett, og da brøt Ruud til en ledelse han ikke ga fra seg.

– Det er heldig for meg at jeg har spilt mindre enn ham. Gaël spilte nesten tre og en halv time i forrige kamp, jeg en time og 20 minutter. Vi er alle i god fysisk form, men det kan nok ha virket inn, sa Ruud i et intervju vist på TV 2.

– Jeg følte meg fysisk bra, men det var et veldig tøft 2. sett. Heldigvis gikk det min vei, og så viste ett brudd seg å være nok i avgjørende sett. I fjor tapte jeg mange jevne kamper, i år vipper de min vei. Det har nok noe med selvtillit å gjøre.

Ruud er i kvartfinale i Indian Wells for første gang. Der venter hjemmefavoritt Tommy Paul eller den italienske sensasjonsmannen Luca Nardi. Sistnevnte slo ut verdensener Novak Djokovic i 3. runde.

Utnyttet

I det første settet var Ruud nærmest brudd på stillingen 2-2, da han på 30-30 i motstanders serve hadde flere sjanser til å avgjøre poenget og sikre seg en bruddball. Monfils sto for noen fantastiske opphentinger og vant til slutt både poenget og gamet.

I neste game var det i stedet Monfils som fikk kampens første bruddball da Ruud slo i nettet på 30-30. Franskmannen utnyttet den og brøt til 4-2.

Ruud greide ikke å bryte tilbake, og etter 32 minutter vant Monfils første sett 6-3.

Franskmannen dominerte ikke bare med serven, han vant også mange av de lange ballvekslingene mot sin 25-årige motstander, som virket rystet. Tidlig i 2. sett var Ruud irritert over støy ved banen, og dommeren måtte et par ganger be om ro.

Vendepunkt

På 2-2 i 2. sett skaffet Monfils seg to nye bruddballer i Ruuds serve. Nordmannen avverget begge, den siste etter en lang ballveksling. Det så ut som et vendepunkt, da Monfils før første gang tydelig viste hvor sliten han var.

På 4-3 til Ruud fikk nordmannen sine første bruddballer i kampen. Først fikk han to stykker da Monfils på 15-30 slo en smash i nettet, så en til, men han greide ikke å utnytte dem. En innbitt Monfils utlignet til 4-4 og skaffet seg så 30-0 i Ruuds serve.

Ruud var hardt presset, men han vant fire poeng på rad, noen av dem etter svært severdige ballvekslinger, og spillerne holdt deretter serven til 6-6. I tiebreak var Ruud overlegen og tvang fram et tredje sett.

Der hadde Ruud kontroll etter sitt tidlige brudd. Han hadde nye bruddballer på 3-1, men Monfils gravde dypt og avverget dem. Etter nesten to og en halv time servet Ruud hjem kampen.

Unngikk Djokovic

Normalt ville Novak Djokovic stått i veien i kvartfinalen, men den serbiske verdenseneren gikk på et sjokktap mot Luca Nardi i 3. runde. Den 123.-rangerte italieneren ble egentlig slått ut i kvalifiseringen, men kom inn som «lucky loser» etter forfall og slo Djokovic i tre sett.

Nardi spiller rett etter Ruuds kamp om kvartfinaleplass mot den 17.-seedede amerikaneren Tommy Paul.

Ruud har slått Paul fire ganger på rad etter å ha tapt deres første møte i 2017. Han har aldri spilt mot Nardi.

