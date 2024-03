Arven etter Strandberg – Solbakken etterlyser vilje til å lide

Gjentatte ganger har den norske landslagssjefen vært inne på hvordan EM-sjansene i realiteten røk mot slutten av juni-kampen hjemme mot Skottland i fjor. Norge ledet 1-0 og styrte mot en trygg seier, men ble straffet knallhardt av Lyndon Dykes og Kenny McLean etter 86 og 88 minutter.

Også borte mot Spania og hjemme mot Kypros og Georgia slapp Norge inn sene mål. Bortekampen mot Georgia burde ha gitt seier, men endte 1-1 etter at forsvaret sviktet i det 60. minutt.

– Det er selvfølgelig noe vi har sett veldig nøye på. Og det er ingen grunn til at vi skal spille 80 minutter sånn, og at vi ikke skal klare å spille de siste ti pluss fem på samme måte. Vi ser ikke at vi gjør dét eller dét feil. Det er ikke noe klart mønster, sier Solbakken om de skjebnesvangre enkeltepisodene.

– Det har ikke kun med forsvarsspillet å gjøre. Samtidig koster måten vi spiller forsvarsspill på mer krefter. Vi skal ikke underslå at den fysiske delen er en del av parameterne. Og kanskje spiller det inne noe mentalt også mot slutten, fortsatte landslagssjefen på tirsdagens uttak til kampene mot Tsjekkia og Slovakia.

Et savn i norsk fotball

Etter fiaskoen i EM-kvalifiseringen har Solbakken etablert begrepene «alarm» og «lidelse» i landslaget. Han vil ha mer oppofrende forsvar av eget straffefelt og eget mål.

– Det handler om når går alarmen? Når må du beskytte det målet med hud og hår? Når er det du lukter faren? Det handler ikke kun om forsvarsspillerne. Hvorfor går ikke Sander Berge ned og blokkerer det skuddet mot Skottland? Da er vi over på det mentalitetsmessige. Og der går det for meg litt på lidelse, sier en engasjert Solbakken og eksemplifiserer:

– Jeg bruker (Nicolas) Otamendi som eksempel. Han blir verdensmester i en alder av 35 år, er antakelig litt på hell som spiller og veldig langsom i forhold til det han var på sitt beste. Men han har en ekstrem mentalitet når det gjelder å forsvare den boksen. Det å tenke at «min jobb er å holde den ballen ute av det målet». Det er noe jeg savner generelt i norsk fotball. Det å like å lide litt. Det er det vi kanskje har sviktet mest på, de gangene vi får de fem-ti-minuttersperiodene der vi kommer under press og i ugunstige situasjoner. Det handler om å lide seg gjennom det.

– Vi kan le litt av søramerikanernes forsvarsspill noen ganger. Det er mann-mann, helt vilt og ingen taktiske forklaringer. Det eneste de har i hodet er å forsvare målet. Det savner jeg litt, sier han.

Forsvarssjefen borte

Siden sist samling har Solbakken mistet sin forsvarssjef gjennom de siste årene. Stefan Strandberg måtte legge opp tidligere i år på grunn av en livstruende blodpropp.

I troppen mot Tsjekkia og Slovakia er Jesper Daland og Andreas Hanche-Olsen inne siden sist, mens Kristoffer Ajer og Leo Skiri Østigård er de øvrige midtstopperne. Solbakken underspiller ikke betydningen av å bygge et sterkt forsvar som skal holde i flere år framover.

– Det er veldig, veldig viktig. Og så er det også på sin plass å takke Stefan for det han har gjort for landslaget. En veldig undervurdert spiller som har gjort en fantastisk jobb for Norge. Og så er det selvfølgelig viktig at vi får på plass den defensive tryggheten, som vi har i lange, lange perioder, men som er blitt overskygget av noen utfall som ikke har vært bra.

Solbakken har ikke latt seg ikke friste til å teste noen nye midtstoppere som ikke har vært i landslaget før. Dette sier han om dagens situasjon:

– (Stian) Gregersen har bare spilt to kamper siden han gikk til Atalanta, og han er veldig aktuell fortsatt. Daland har bare vært med oss på én samling før, og Kristoffer har heller ikke vært med oss mye, på grunn av alle skadene hans. Hanche-Olsen spilte sine første 15 minutter nå, og Leo har spilt mer i det siste. Vi er ganske sikre på at de er de fire beste nå.

Etter mars-kampene venter nye landskamper mot Kosovo og Danmark for Solbakkens menn, mens nasjonsligaen starter i september.





