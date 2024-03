Tirsdagens direkte TV-sport: Verdenscup sprint i Drammen og avgjørende mesterliga-oppgjør

11.30: Langrenn, verdenscup sprint i Drammen, prolog klassisk, kvinner og menn. (TV2 Direkte)

14.00: Langrenn, verdenscupsprint i Drammen, utslagsrunder, kvinner og menn, klassisk. Kristine Stavås Skistad (bildet) opptrer endelig på hjemmebane i en sesong der hun har vært Norges mest profilerte langrennskvinne. Hun ligger på andreplass i sprintcupen bak suverene Linn Svahn. Johannes Høsflot Klæbo skal vise om det går an å gå god sprint to dager etter at han vant femmila i Holmenkollen. (TV2 Direkte)

16.00: Hopp, verdenscup og Raw Air for menn fra Granåsen i Trondheim. Det er klar for det femte rennet i Raw Air etter at Johann Andre Forfang vant i Holmenkollen søndag. Stefan Kraft fra Østerrike leder sammenlagt. (TV2 Direkte)

18.00: Hopp, verdenscup og Raw Air for kvinner fra Granåsen. Eirin Maria Kvandal kommer rett fra seier i Holmenkollen og hun leder Raw Air sammenlagt. (TV2 Direkte)

21.00: Fotball, mesterligaen menn, åttedelsfinaler, 2. kamp: Arsenal – Porto fra Emirates stadium i London. Martin Ødegaard og hjemmelaget ligger under 0-1 etter det første oppgjøret. (TV2 Sport1), Barcelona – Napoli fra Stadio Olimpico i Barcelona. Her står det 1-1 etter den første kampen. (TV2 Sport Premium)

