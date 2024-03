Tysklands fotballforbund avslører: Ingen kontakt med Klopp

Det forteller Andreas Rettig, administrerende direktør i Tysklands fotballforbund (DFB), til avisen Focus.

– Vi respekterer det han og teamet hans har sagt. Han ønsker å ta en pause, og derfor er det ikke noe tema, forklarer Rettig.

Klopp kunngjorde i januar at han gir seg i Liverpool etter sesongen. Han har ledet rødtrøyene i over åtte år og har hatt mye suksess i England, men forklarte at han er i ferd med å gå tom for energi.

– Det har ikke vært noen kontakt. Han har gitt seg selv en pause, sier Rettig.

Julian Nagelsmann overtok Tyskland i fjor høst og skal lede landslaget i EM på hjemmebane til sommeren. Rettig sier at det kan bli aktuelt å forlenge 36-åringens kontrakt etter mesterskapet dersom tyskerne gjør det bra der

– Du sender ikke fra deg en suksessrik trener, sier DFB-direktøren.

Les også: Ny smell for EM-verten Tyskland: – Det kan ikke bli verre