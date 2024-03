Centrum-kollaps i nok en kamp – ute av sluttspillet

NADDERUDHALLEN (Dagsavisen): Centrum ledet på det meste med 14 poeng i den første kvartfinalen mot Bærum, men leverte en grusom fjerdeperiode, som gjorde at de tapte.

Mye av det samme var gjennomgangsmelodien søndag i den andre kvartfinalen. Centrum måtte vinne for å tvinge fram en tredje og avgjørende kvartfinalekamp, og så veldig gode ut i den første, andre og deler av den tredje perioden. Men en uhyre svak fjerdeperiode sørget for tap 87–98 og dermed exit i sluttspillet.

Stian Mjøs gjorde akkurat som han ville i sin lekegrind i Nadderudhallen. En av Norges beste spillere i en årrekke vartet opp med hele ni trepoengere og noterte seg for 39 poeng. Centrum endte på 3. plass i serien, men det har så lite å si når de taper i første runde av sluttspillet.

Gode første 20 minutter

Johan Flaa, som var en skygge av seg selv i første sluttspillskamp onsdag og bare scoret seks poeng, var aggressiv fra start søndag og hadde fire poeng etter de første to minuttene.

Som i den første kampen åpnet Centrum sterkt. De var foran 28–16 like før slutt i den første perioden, men en sterk Bærum-avslutning, med fire strake poeng, sørget for 28-20-ledelse til Centrum etter ti minutter.

Centrum fortsatte den gode flyten i starten av den andre perioden og ledet 38–30 noen minutter ut i perioden. Bærum kuttet så ledelsen til 36–41 etter halvspilt periode, men etter flere gode angrep var de opp 50–41 etter en trepoenger fra Johan Flaa med minuttet igjen før pause. Bærum scoret så fem av de siste sju poengene og var seks poeng bak til pause, på 46–52 i favør Centrum.

Bærum snudde

Det så ut som det var Bærum som hadde fått mest ut av pausepraten, for minuttet inn i tredje periode ledet de 53-52, etter sju strake poeng. Så svarte Centrum med sju strake poeng til 59-53, før Bærum plutselig var foran igjen på 62–61 etter halvspilt periode. Da tok Centrum timeout.

Lagene fortsatte så å bytte på å lede. Johannes Dolven la to poeng til 67-66-ledelse for Centrum to minutter før slutt i perioden før Stian Mjøs scoret ni poeng på rad til 75–67 til Bærum. Etter 30 av 40 minutter var det stillingen.

Bærum fortsatte å kjøre på i den fjerde perioden og ledet 80–69 etter en kjempedunk av Fredrik Kleivdal da Centrum tok en ny timeout. Gjestene slet stort med å omsette angrepene sine til poeng, som nok en gang ble toneangivende. Bærum ledet på det meste med 12 poeng, 85–73.

Centrum fikk pyntet litt på resultatet på tampen og var sju poeng bak på et par tidspunkter sent, men tapte likevel og tar dermed tidlig sommerferie.

