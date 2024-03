Hovland avsluttet med birdiefest – har los på teten etter dag to

Fem birdier på de sju siste hullene gjør at nordmannen klatret på resultatlisten.

– Ting går litt i min retning på veien inn der. Jeg spilte de hullene bedre i går også. Det er litt frustrerende. Svingen sitter ikke, men på slutten greide jeg å time det ordentlig, sa Hovland til Discovery.

Hovland ligger på tiendeplass på fire slag under par og har tre slag opp til en gruppe som ligger på toppen av resultatlisten etter to runder.

– Jeg er veldig fornøyd med å være der jeg er nå, sa Hovland om plasseringen.

Hovland gikk de elleve første hullene på to slag over par etter to bogeyer, men så snudde det. 26-åringen kunne juble for birdie på både hull 12, 13 og 14 og var med det tilbake i kampen om en topplassering.

På hull 16 og 17 kunne han notere to nye birdier, og dermed har han ikke langt opp til teten foran tredje runde lørdag.

– At han er inne i topp ti kunne vi ikke engang drømme om for halvannen time siden, sa Discovery-kommentator Per Haugsrud da Hovland avsluttet runden med par.

Hovland har slitt noe i sesongstarten og har stått over noen turneringer. I storturneringen i Florida er nordmannen på plass, og der har han levert godt.

