Hauger tok sin femte Formel 2-seier etter Verschoor-diskvalifisering

Det opplyser Formel 2 på X.

Hauger ble nummer to bak nederlenderen i fredagens løp, men noen timer etter løpsslutt opplyser Formel 2 at Trident-fører Verschoor hadde en feil med sin gasspedal, noe som gjør at han diskvalifiseres.

«Begge Trident-bilene viser seg å ha en feil med sine gasspedaler, noe som ikke samsvarer med de tekniske reglene», skriver Formel 2 i en uttalelse.

Hauger står dermed med fem seirer i Formel 2. Han avsluttet i fjor sitt samarbeid med Red Bull etter en svak sesong. Hauger kjører for MP Motorsport.

20-åringen avanserte fra 3.- til 2.-plass noen runder før slutt i fredagens løp. Det sørget for at han til slutt tok seieren.

Hovedløpet i Jeddah avvikles lørdag ettermiddag.

