Mol og Sørum tilbake på vinnersporet i Qatar – skal spille om kvartfinaleplass

Duoen slo australierne Thomas Hodges og Zachery Schubert over tre sett (21-16, 20-22, 15-8). Lagene hadde aldri før møtt hverandre.

Mol og Sørum vant to av tre gruppekamper. Onsdagens tap mot nederlenderne Stefan Boermans og Yorick de Groot er årsaken til at de ikke greide å ta førsteplassen i pulje C og gå direkte til kvartfinalen.

Nordmennene må fredag ut i en utslagskamp for å ta seg videre i titteljakten. Samme dag spilles kvartfinalene, mens semifinaler og finale er lagt til lørdag.

Mol og Sørum vant ikke mesterskapstitler i fjor, men endte i topp tre i alle de ni verdenstourturneringene de deltok i.

Den norske duoen kom til sesongstarten i Qatar etter en lengre treningsperiode på Tenerife.

Før fjorårets finaletap i sluttspillet hadde Mol og Sørum vunnet verdenstouren to år på rad. Til sommeren skal de i Paris prøve å forsvare OL-gullet fra 2021-lekene.

