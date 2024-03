Lunde-oppdatering: – Alt står bra til

– Hun kom hjem i går kveld, og alt står bra til med Katrine. Hun tar seg et par rolige dager. Klubben kommer med en oppdatering ved et senere tidspunkt, skriver Vipers på sine nettsider torsdag.

Det var dramatiske TV-bilder da Vipers tok sin 20. seier på like mange seriekamper. På 9-8 etter 21 minutter spilt segnet stjernekeeperen om. Hun fikk legetilsyn og gikk av banen for egen maskin rundt tre og et halvt minutt senere, før hun ble fraktet til sykehuset for rutineundersøkelser.

– Hun ble bare svimmel, sannsynligvis på grunn av et blodtrykksfall, sa Vipers-fysioterapeut Trond Solvang til Fædrelandsvennen onsdag.

