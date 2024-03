Katrine Lunde segnet om på banen – sendt til legevakten

Det var dramatiske TV-bilder da Vipers tok sin 20. seier på like mange seriekamper. På 9-8 etter 21 minutter segnet stjernekeeperen om, melder TV 2. Hun fikk legetilsyn og gikk av banen for egen maskin rundt tre og et halvt minutt senere.

– Hun ble bare svimmel, sannsynligvis på grunn av et blodtrykksfall. Hun er til sjekk på legevakten. Utover det kan jeg ikke uttale meg så mye mer, sa Vipers-fysioterapeut Trond Solvang til Fædrelandsvennen.

– Det var en skremmende opplevelse, men heldigvis fikk vi beskjed om at hun synes å være OK. Jeg ble bekymret, sier lagvenninne Anna Vjakhireva til lokalavisen.

Julie Stokkendal Poulsen kom inn i målet og leverte ni redninger da Vipers halte i land seieren med 33-27. Laget er fire poeng foran serietoer Storhamar.

