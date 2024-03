Braathen til brasiliansk avis: – Veldig glad for å kunne representere landet mitt

– Jeg føler på glede og kjærlighet. Det betyr mye å representere Brasil i en ny sport, for meg er det veldig stort. Jeg er veldig glad for å kunne representere landet mitt, sier Braathen til den brasilianske storavisen.

TV 2 meldte om intervjuet først i Norge. Braathen holder torsdag pressekonferanse i Red Bull-regi i Østerrike.

Braathen sendte sjokkbølger gjennom hele alpinmiljøet da han to dager før sesongstarten i fjor høst annonserte at han la opp i en alder av 23 år. Årsaken var en årelang konflikt med Norges Skiforbund.

Viktig for ham

Braathen har brasiliansk mor og kan derfor bytte nasjon og danne sitt eget lag. Han er avhengig av at det norske skiforbundet frigir lisensen hans før han kan konkurrere for Brasil.

I intervjuet med O Globo forteller Braathen at han vokste opp med å spille fotball i gatene i São Paulo med sine søskenbarn og venner.

– Det viktigste for meg er å bringe brasiliansk kultur, dans og følelser til sporten. For meg er det viktig å vise miljøet at du kan være en annerledes person og fortsatt være en av de beste. Jeg vil vise at sport er for alle, og det skal jeg gjøre ved å representere Brasil, sier Braathen.

– Et savn for Norge

Allerede tirsdag erfarte flere norske medier om Braathens comebackplaner, og dagen etter bekreftet Atle Lie McGrath nyheten om bestevennen.

– Katta er ute av sekken. Det er bare å snakke om det, innledet han på spørsmål fra NTB og la til dette senere i samme intervju:

– Det er ikke overraskende. Jeg kjenner Lucas så godt at jeg har følt det på meg at det skulle komme tilbake i lang tid. Jeg har visst at hvis han kom tilbake, kom det ikke til å være for Norge.

McGrath mener Braathens retur er en gladnyhet, men også at det er kjipt for Ski-Norge å miste en så talentfull utøver.

– Det er et savn for Norge, men han kommer alltid til å være Lucas fra Norge som kjører for Brasil.