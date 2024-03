TV 2 og VG: Lucas Braathen gjør comeback for Brasil

TV 2 og VG er blant dem som erfarer at det er nyheten Braathen torsdag vil formidle på en pressekonferanse i Red Bull-lokalene i Salzburg.

Sponsoren skal være sentral i å få til den nye satsingen

Braathen har brasiliansk mor og har dobbelt statsborgerskap. Han er avhengig av at Norges Skiforbund frigir lisensen hans for at han skal kunne konkurrere for Brasil. TV 2 forstår at skiforbundet er positivt innstilt til å gjøre det.

Forbundet har ikke villet kommentere opplysningene tirsdag.

Lucas Braathen sjokkerte alpinverden da han i oktober, rett før verdenscupåpningen i Sölden, fortalte at han la opp med umiddelbar virkning, bare 23 år gammel. Årsaken var at han hadde mistet gleden ved å ski. Bakgrunnen var en vanskelig konflikt med skiforbundet om landslagsavtalen.

Braathen var da en av de beste tekniske alpinistene. Han vant fem verdenscuprenn i sin karriere for Norge og var i fjor sammenlagtvinner av slalåmcupen.

Mandag kom innkalling til en pressekonferanse i Salzburg der Braathen skal fortelle nytt om sin skiframtid. Både TV 2 og VG mener nå å vite at det som skal avsløres er en ny verdenscupsatsing for Brasil.