Charlotte Kalla engasjerer seg i barns psykiske helse: – Jeg er bekymret

– Jeg er bekymret over at så mange barn og ungdommer har det dårlig, sier Kalla.

Charlotte Kalla har startet et nytt liv etter at hun la opp som skiløper. Hun er blitt mamma til Alvin og har startet sitt eget foretak.

Hun har også engasjert seg i organisasjonen Bris (barns rettigheter i samfunnet) etter å ha lest seg opp på temaet psykisk uhelse hos barn og ungdom. Kalla tok selv kontakt med organisasjonen og ba om å bli ambassadør.

– Hvis jeg skulle engasjere meg i noe er Bris den organisasjonen som ligger meg nærmest i hjertet. Den følelsen ble enda mer tydelig da jeg fikk muligheten til å være med på kurs og studiebesøk, sier hun.

Brenner

Kalla sier at hun brenner for temaet.

– Jeg har alltid hatt et engasjement for dette, å ta hånd om seg selv og det som ikke synes utenpå. Det er så viktig å holde den mentale biten ferskt i minnet og jobbe med det. Jeg har alltid hatt en følelse at det er slik, og nå har vi også fått statistikk og tall på det. Det er trist å lese svart på hvitt det som man har hatt en ullen følelse om, sier hun.

Kalla mener det er viktig å signalisere til barna at det finnes voksne de kan kontakte og at det er hjelp å få.

Hun sier at hun er blitt enda mer oppmerksom på tematikken etter at hun selv ble mamma til sønnen Alvin sist sommer.

– Dette blir nok bare mer og mer viktig jo eldre Alvin blir.

Ikke første gang

Kalla har også tidligere tatt stilling i samfunnsspørsmål. Under sin aktive karriere vegret hun seg for å markedsføre bettingselskaper. Hun mente at mange mennesker fikk det dårligere fordi de var spillavhengig.

– Jeg synes det er viktig å stå opp for mine verdier.

Charlotte Kalla la opp som skiløper i mars 2022.