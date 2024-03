Nordås med kraftsalve etter VM-nedtur: – Hasardiøst med 14 i finalen

Rogalendingen satte personlig rekord med 3.37,03 i Glasgow, men det holdt ikke til gull eller edelt metall.

Nordås lå i starten langt bak i et uvanlig stort felt på 14 løpere, men klatret etter hvert mange plasser. Han var i tredjeposisjon ut på sisterunden, men ble låst inne før oppløpet.

– Det er skuffende selvfølgelig, men jeg sprang hele løpet i bane to. Men hva ellers skal jeg gjøre? Det er 14 mann. Det er et helsike. Jeg holder på å falle fire ganger. Arrangøren må nok ta seg en stripe her. Å sende 14 mann i finalen er hasardiøst, sa Nordås til NRK.

Rykk og napp

Geordie Beamish fra New Zealand vant på tiden 3.36,54. Cole Hocker og Hobbs Kessler sørget for at USA fikk to mann på pallen.

– Narve er nok bedre når det er stabil, høy fart hele veien. Han er ikke så komfortabel når det er så mye rykk og napp og slåssing som det blir i et innendørsløp. Det er nok en litt skuffet Narve vi ser her, sa NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal etter finalen og fortsatte:

– Selv om det ble personlig rekord, er det ikke en tid å være bekjent av for en løper av Narves kaliber.

Narve Gilje Nordås var skuffet etter løpet. (Lise Åserud/NTB)

Gulltørke

Nedturen betyr at Norges titteltørke i innendørs-VM vedvarer. Geir Moen tok det hittil eneste norske gullet på 200 meter i 1995.

Nordås hadde en komfortabel reise til finalen. Fredag vant han enkelt sitt forsøksheat på 3.42,09.

I fjor sommer overrasket Nordås med VM-bronse på 1500-meteren i Budapest. Da var Nordås bare noen få hundredeler bak sølvvinner Jakob Ingebrigtsen.

25-åringen trenes av Gjert Ingebrigtsen, men som i Ungarn måtte han i helgen klare seg uten sin viktige støttespiller inne på arenaen. Ingebrigtsen ble heller ikke denne gangen tildelt VM-akkreditering.